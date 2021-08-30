Российские подростки сами потушили пожар в селе и попали на видео

В Саратовской области подростки самостоятельно потушили пожар в селе и попали на видео

В селе Кряжим Саратовской области несколько подростков сами потушили пожар. Видео с места происшествия опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Владимир Степанов.

На кадрах видно, что подростки без помощи взрослых тушат огонь, который охватил забор и сухую траву. Один мальчик поливает пламя водой из шланга, а другой использует подручные средства — сбивает огонь своей курткой.

Как сообщает ФАН, пожар произошел из-за загоревшегося сена, пламя начало распространяться на сарай и сухую траву. Первыми на место происшествия прибежали подростки из многодетной семьи: они разобрали горящий забор, поливали огонь водой. Детям удалось потушить пожар.

Ранее сообщалось, что российские пожарные, участвовавшие в тушении Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса. Группа успела вырубить деревья по внутреннему краю горящего кольца, благодаря чему возгорание удалось локализовать.

