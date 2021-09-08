С Абызова и крупнейшего частного банка России взыскали 126,5 миллиона долларов

В Москве с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка взыскали 126,5 миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда города Москвы.

Как уточнили в суде, по иску Генпрокуратуры с крупнейшего частного банка России взыскали 104,5 миллиона долларов, а с Абызова — 22 миллиона долларов.

Ранее отмечалось, что автором иска стал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По версии следствия, Абызов конвертировал часть незаконно полученных средств в размере 115 миллионов долларов, чтобы инвестировать их в блокчейн-платформу TON от основателей мессенджера Telegram. Однако власти США заблокировали проект. После этого, как уверены в Генпрокуратуре, средства должны были вернуться в Россию.

Далее, по версии следствия, Абызов якобы договорился с Telegram и Альфа-банком о схемах по сокрытию этого имущества от взысканий. Бывшего министра обвинили в том, что с их помощью он погасил долги подконтрольной ему компании Е4 перед банком в размере 10 миллиардов рублей, а затем кредитная организация провела операции с «нелегальными средствами» и обратила в свою собственность 104,5 миллиона долларов.