С бывшего министра Абызова взыщут 35 миллиардов рублей

Сумма претензий по четырем уголовным делам, возбужденным против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, составила около 35 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебные приставы намерены взыскать с бывшего чиновника 32,5 миллиарда рублей основного долга и еще 2,2 миллиарда рублей исполнительного сбора.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность изъятия денег у Абызова. Сумма должна быть обращена в доход государства по иску Генпрокуратуры России. В нем отмечалось, что экс-министр, занимая с 2012-го по 2018 год государственную должность, скрывал, что владеет пятью офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре, и ценными бумагами десяти российских компаний, стоимостью девять миллиардов рублей.

Кроме того, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом. Компании экс-министр оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года.