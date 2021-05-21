Мосгорсуд подтвердил законность изъятия у Абызова 32 миллиардов рублей

Мосгорсуд подтвердил законность изъятия у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято после рассмотрения жалобы представителей кипрских компаний на постановление Гагаринского суда Москвы о взыскании миллиардов с арестованного чиновника. После вступления этого решения в законную силу, оно подлежит исполнению. Деньги должны быть обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры России. Там указывали, что Абызов, занимая с 2012-го по 2018 год государственную должность, скрывал, что является владельцем не менее пяти офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, а также владельцем ценных бумаг десяти российских компаний, стоимостью девять миллиардов рублей.

Кроме того, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом, получая доходы от подконтрольных фирм. Эти компании экс-министр оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что он и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Также бывший министр обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа на 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.