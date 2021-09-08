Военные впервые получат реактивные ранцы

Военные одной из стран Юго-Восточной Азии впервые получат реактивные ранцы. Американская компания JetPack Aviation заключила контракт на поставку двух аппаратов JB12. По условиям соглашения ранцы поставят в течение шести месяцев, сообщает The Drive, не уточняя, о какой именно стране идет речь.

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По данным производителя, масса JB12 составляет 105 фунтов (около 47 килограммов). Устройство получило шесть турбореактивных двигателей, обеспечивающих скорость полета до 120 миль в час (более 193 километров в час). Длительность полета JB12 не сообщается, но модель JB11, на которой основан новый ранец, могла продержаться в воздухе около 10 минут.

Ранец получил автоматизированную систему управления полетом, которая может обнаружить снижение тяги одного из двигателей. Устройство автоматически компенсирует потерю наращиванием тяги других двигателей.

Авторы The Drive подчеркивают, что пока неизвестно, как новый заказчик будет использовать JB12. Стоит отметить, что это первая продажа реактивного ранца военным. Ранее представители JetPack Aviation заключили соглашение о совместных исследованиях и разработках с Военно-морскими силами (ВМС) США. В реактивных ранцах заинтересовано одно из подразделений Сил специальных операций ВМС США.

Ранее в Китае представили прототип двуногого робота Jet-HR2. Устройство примечательно вентиляторами в ногах, которые позволяют роботу кратковременно отрываться от поверхности. Это позволяет Jet-HR2 преодолевать препятствия.