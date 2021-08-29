В США захотели воссоздать «морского монстра» из СССР

В США захотели воссоздать транспортное средство на базе экраноплана «Лунь» — «морского монстра» из СССР: Соответствующий заказ на создание экраноплана получило Управление перспективных исследовательских проектов (DAPRA) Пентагона. Об этом пишет журналист Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) в статье, опубликованной в журнале Popular Mechanics.

С помощью него планируют поддерживать американские морские базы, также экраноплан сможет выполнять функции базы для роботизированных беспилотников.

В материале отмечается, что новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. Например, для самолетов требуются подготовленные взлетно-посадочные полосы. Экраноплан планируют использовать для поддержки «плавучих баз» в море, а также в боевых действиях в море, поисково-спасательных операциях и патрулировании Арктики.

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«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», — перечисляет журналист плюсы экраноплана.

Планируется, что экраноплан будет иметь грузоподъемность не менее 100 тонн и сможет взлетать и приземляться в воде без классической взлетно-посадочной полосы. Также DAPRA надеется, что транспортное средство будет способно достаточно высоко подниматься над водной поверхностью или землей, чтобы облетать препятствия, и летать в непогоду.

О том, что США захотели создать экраноплан, стало известно ранее в августе. 18 августа Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) опубликовало запрос на поиск технологий для развития нового подразделения, которое будет сосредоточено на создании гидросамолетов и экранопланов.

Эффект экрана был открыт в 1920-х, но лишь через 50 лет экранопланы получили широкое распространение. Так, в СССР в 1972 году был спущен на воду первый в мире транспортный экраноплан «Орленок», а в 1986 году появился первый в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь». До начала 1990-х в СССР продолжались эксперименты с экранопланами, но после развала СССР работы остановились. В 2011 году в Минобороны России сообщили об отказе от суд