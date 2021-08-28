Пуск американской ракеты отложили в последнюю секунду перед взлетом

Американская аэрокосмическая компания Astra отложила свой первый коммерческий пуск ракеты на последней секунде обратного отсчета. Об этом сообщает Investors Business Daily.

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По данным американского издания, пуск был прерван системой наведения за секунду до взлета. Отмечается, что компания пока не сообщала о дате следующего полета. Пуск ракеты должен был пройти в рамках контракта с Пентагоном, ракета должна нести полезную нагрузку для космических сил США.

Два предыдущих пуска ракет компании окончились неудачей: в сентябре прошлого года аппарат не достиг космоса из-за проблем с системой наведения, а в декабре — не смог набрать достаточную орбитальную скорость из-за нехватки топлива.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» переносит запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года. Перенос запуска связан с недостатком времени на подготовку элементов программы. По словам вице-президента РАН академика Юрия Балеги, ученым не хватает времени для завершения подготовки аппарата. Его слова подтвердил академик Юрий Маров. «Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего — май», — заявил Маров.

