Многоразовую ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые показали на фото

Американская компания Blue Origin в рамках проекта Jarvis ведет разработку многоразовой верхней ступени тяжелой ракеты New Glenn, компонент прототипа которой доставлен для испытаний на стартовый комплекс 36, расположенный на мысе Канаверал (Флорида). Соответствующие фотографии публикует ArsTechnica.

Издание, ссылаясь на источник в американской компании, сообщает, что доставленный на площадку резервуар (топливный бак) должен пройти прочностные испытания (заполнение ракетным топливом под высоким давлением).

По словам собеседника, таким образом Blue Origin пытается снизить стоимость New Glenn, сделав последнюю полностью многоразовой, подобно SpaceX Starship. Источник заметил, что команда, которая работает над проектом Jarvis, получила большую степень свободы, чем другие инженерные коллективы, работающие в Blue Origin.

В августе американская компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. В длину двухступенчатая Starship, включающая Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship), достигла почти 120 метров.

Материалы по теме Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики? Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории

В октябре 2020 года Ars Technica, ссылаясь на заявление исполнительного директора альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, сообщила, что проблемы с турбонасосами ракетного двигателя BE-4 компании Blue Origin решены. BE-4 должна получить, в частности, ракета Vulcan, создаваемая на замену ракете Atlas 5, получающей российские двигатели РД-180.

Американская Blue Origin в перспективе может стать основным конкурентом SpaceX. В компании, возглавляемой одним из богатейших людей планеты Джеффом Безосом, работают над суборбитальной туристической системой New Shepard, тяжелой ракетой New Glenn, посадочным модулем Blue Moon и ракетными двигателями BE-4 и BE-7. Как и в SpaceX, в Blue Origin активно используют многоразовые технологии. Первый полет New Shepard с человеком состоялся в 2021 году. Первый старт New Glenn намечен на первую половину текущего десятилетия. Конечной целью Blue Origin Безос видит создание инфраструктуры для освоения небесных тел Солнечной системы, прежде всего — Луны и Марса.