«Убийца флагманов» Xiaomi получит рекордную зарядку

Новый смартфон от Xiaomi выйдет с рекордной зарядкой. Об этом сообщается в Weibo известного китайского инсайдера Digital Chat Station.

По его словам, Xiaomi ведет работу над созданием нового смартфона Redmi K50. Устройство получит высокую производительность и доступную цену, из-за чего телефон называют «убийцей флагманов». Специалисту стало известно, что китайская компания намерена оснастить аппарат аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 ватт.

Также смартфон должен получить защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Однако подобные опции — быстрая зарядка, влагозащита и симметричные стереодинамики — будут присутствовать только в топовый версии Redmi K50 Pro+. Остальные устройства — Redmi K50 и K50+ — будут иметь батарею с поддержкой зарядки мощностью 67 ватт.

О будущих смартфонах известно, что они выйдут в трех версиях. Базовая получит чип Snapdragon 888, две другие появятся с процессором Snapdragon 898.

В конце лета инсайдеры рассказали, что следующие смартфоны серии Xiaomi Redmi K выйдут не раньше 2022 года. Китайская корпорация сообщала, что устройства появятся до конца года, однако очевидно, что в компании приняли решение отложить выпуск.