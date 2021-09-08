В Латвии нелегалы вышли на протест и потребовали отпустить их в Германию

Несколько сотен нелегальных мигрантов устроили акцию протеста в латвийском центре временного содержания «Муцениеки» с требованием отпустить их в Германию. Об этом сообщает телеканал TV3 Zinas.

Беженцев возмутило нежелание властей республики выпускать их за территорию лагеря из-за объявленного карантина по коронавирусу. Они выбросили за забор привезенные в центр коробки с едой и пообещали объявить голодовку, если их требования не будут удовлетворены.

Нелегалы также попытались сломать ворота и участок забора, чтобы выйти на свободу. В ответ на это руководство учреждения вызвало несколько бригад полиции. «Мы хотим уехать, но нас не пускают! Вчера были приняты новые правила, поэтому мы организовали кампанию», — рассказала журналистам одна из беженок.

Отмечается, что большинство иностранцев в центре — иракские курды. Они прибыли в Латвию с территории Белоруссии в обход пограничных пунктов. Как пояснил комендант лагеря Петерис Грубе, решение о введении карантина в «Муцениеки» было принято из-за распространения штамма коронавируса «дельта» среди мигрантов. «Нам нужно быть в безопасности, не только для защиты людей в центре, но и за его пределами», — сказал начальник.

Ранее мигранты в Литве пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев. Собеседник издания Delfi из Ирака, проживающий в лагере из брезентовых палаток в лесу около деревни Руднинкай, рассказал, что мигрантов плохо кормят. Другой беженец, гражданин Нигерии, отметил, что сначала ему пришлось бежать от пограничников, а затем с ним обращались «как с собакой».

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.