Опытного российского сыщика лишили звания полковника и приговорили к шести годам

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы полковника Следственного комитета России (СКР) Юрия Лущенкова, признав его виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает местное издание VN.ru.

Подсудимого лишили звания и оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Лущенков — бывший руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела управления СКР по Новосибирской области. Он считался в регионе опытным сыщиком, раскрывшим многие резонансные дела, среди которых дело бывшего министра печати России и кандидата в губернаторы Новосибирской области Бориса Миронова, а также убийство 14-летнего мальчика, отмечает издание.

В феврале 2020 года следователя задержали вместе с известными новосибирскими адвокатами: Олегом Чижиковым, которого местные называли Решала, и представителем регионального «Совета молодых адвокатов» Алексеем Тишкевичем. По версии следствия, они получили взятку от бизнесмена Максима Архата, подозреваемого в организации подпольных казино. Защищавший его Тишкевич предложил заплатить 1,5 миллиона рублей следователю Лушкевичу в обмен на предоставление доказательств по делу. Чижиков был посредником. Кроме того, деньги двоим адвокатам и офицеру СКР платил ритуальщик Виталий Калюжин, которого обвиняли в даче взяток главному патологоанатому горбольницы Михаилу Козяеву. Общая сумма взяток, вмененная Лущенкову, составила 2 миллиона рублей.

Чижиков не дожил до суда, скончавшись от коронавирусной инфекции. Дело Тишкевича выделено в отдельное производство, его будут судить позже.