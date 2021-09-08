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МИД России обеспокоился отсутствием прогресса в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ

МИД России призвал Иран приложить усилия для нормализации сотрудничества с МАГАТЭ
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Москва обеспокоена отсутствием прогресса в нормализации сотрудничества МАГАТЭ и Тегерана и призывает Иран приложить усилия для налаживания отношений с агентством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам дипломата, многие аспекты взаимодействия «остаются в подвешенном состоянии». «Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», — подчеркнул он.

Рябков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Запад не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 8 сентября замглавы МИД проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.

17 августа американское правительство призвало Тегеран отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться за стол переговоров. По данным МАГАТЭ, иранские специалисты получили 200 граммов металлического урана с уровнем обогащения 20 процентов.

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