МИД России обеспокоился отсутствием прогресса в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ

Москва обеспокоена отсутствием прогресса в нормализации сотрудничества МАГАТЭ и Тегерана и призывает Иран приложить усилия для налаживания отношений с агентством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам дипломата, многие аспекты взаимодействия «остаются в подвешенном состоянии». «Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», — подчеркнул он.

Рябков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Запад не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 8 сентября замглавы МИД проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.

17 августа американское правительство призвало Тегеран отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться за стол переговоров. По данным МАГАТЭ, иранские специалисты получили 200 граммов металлического урана с уровнем обогащения 20 процентов.