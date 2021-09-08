Михалков раскритиковал новое поколение актеров

Никита Михалков заявил, что мало «блевать» и «ругаться матом», чтобы быть хорошим актером

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков критически оценил новое поколение отечественных актеров. Кинематографист поделился своим мнением в беседе с «Известиями».

Михалков отметил, что профессионализм заключается не только в преодолении внутренних барьеров, которого стремятся достичь многие молодые актеры.

«Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы», — пояснил 75-летний режиссер, подчеркнув, что никакая свобода творчества не сможет заменит мастерство. По мнению кинематографиста, главная свобода заключается в полном обладании самой профессией, когда ты «вооружен технически, как ремесленник», заявил он.

В том же интервью «Известиям», Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф. Он признался, что не чувствует себя гуру и допускает, что некоторые люди не поддерживают его точку зрения.