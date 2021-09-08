В Кремле высказались о теме Крыма на встрече Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин сам не поднимает тему признания Крыма на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так в среду, 8 сентября, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, так вопрос не ставится, и сам Путин никогда так вопрос не ставил.

«Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться данная тема на грядущей встрече Путина и Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии встретятся в четверг, 9 сентября, в Москве.

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. (...) Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал и добавил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.