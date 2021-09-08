В Литве возмутились сделанной белорусами разметкой на литовских дорогах

Дирекция автомобильных дорог Литвы пользуется услугами белорусских компаний по нанесению разметки на дорожное полотно. Об этом депутат литовского Сейма Юргис Разма пишет на своей странице в Facebook.

Свою публикацию он снабдил снимками, на которых запечатлены автомобили дорожных служб с белорусскими номерными знаками. По его словам, фотографии были сделаны на дороге Плунге — Ретавас — Шилале.

Парламентарий возмутился тем, что литовская сторона платит за сделанную белорусами разметку при том, что режим президента Белоруссии Александра Лукашенко «проводит гибридные атаки на Литву». «Очевидно, что часть этих денег тоже достается указанному режиму», — отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что в Литве присутствуют свои организации, которые способны заниматься соответствующими подрядами. «Я бы понял, если бы белорусские компании использовались для таких работ, которые литовские компании выполнить не могут, а в литовских компаниях, способных нанести разметку на дороги, недостатка нет», — подчеркнул Разма.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии.

В происходящем Вильнюс обвиняет Минск и лично Александра Лукашенко. Литовские власти предполагают, что руководство Белоруссии использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Европейского союза и зарабатывает на этом.