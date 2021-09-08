На Украине предложили Зеленскому распустить Раду

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «НАШ» предложил президенту Владимиру Зеленскому на формальных основаниях распустить Верховную Раду. По его мнению, такой шаг поможет ему переизбраться на новый срок.

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«Мне кажется, если президент действительно на формальных основаниях распустит Верховную Раду, то он тогда будет иметь возможность переизбраться на второй срок. Он скажет, что это были бандиты, он их выгнал, потому что они такое делали, скажет, что он боролся с ними как мог, но они не давали ему работать. Зеленскому главное это второй срок, а там можно и три года просидеть», — заявил Пискун.

Он также добавил, что разговоры об олигархах ведутся для того, чтобы создать напряженную обстановку в стране.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. Также он пояснил, что Украина больше заинтересована во встрече Зеленского и Путина, чем Россия.