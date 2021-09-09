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Пострадавшей от полицейских американке заплатят три миллиона долларов

Власти города Лавленд в США заплатят три миллиона долларов женщине с деменцией
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Фото: Loveland Police Department / AP

Власти города Лавленд в американском штате Колорадо согласились выплатить три миллиона долларов женщине с деменцией, которой полицейские сломали руку во время ареста. Об этом сообщает ABC News.

Представители местной администрации также принесли извинения 73-летней Карен Гарнер и ее семье за произошедшее. Власти отметили, что в отношении производивших арест полицейских проводится расследование. По словам родственников американки, полученные средства будут направлены на круглосуточный уход, поскольку состояние женщины ухудшилось после грубого задержания.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Полицейские арестовали женщину после вызова сотрудников Walmart: она пыталась выйти с товарами на 13 долларов. Один из силовиков повалил Гарнер на землю на обочине дороги буквально через 30 секунд после того, как она отказалась останавливаться и сказала, что идет домой. Неоплаченные товары ее заставили оставить в магазине.

По мнению родственников, женщина просто забыла заплатить и была сбита с толку. Семья Гарнер рассказала, что во время ареста полицейские сломали ей руку и вывихнули плечо. Пострадавшая попала в больницу, у нее усугубились симптомы деменции.

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