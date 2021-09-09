Южноуральским аграриям выделят полмиллиарда рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил южноуральским аграриям полмиллиарда рублей. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, 2021 год оказался трудным для сельскохозяйственных производителей, поскольку в одиннадцати районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. По этой причине глава области принял решение выделить средства на поддержку аграриев.

«Фермерам и коллективам агропредприятий сейчас приходится нелегко. (...) Но я также заметил, что все селяне настроены по-деловому. Люди готовы преодолевать трудности. Считаю, что нужно в этом помочь», — подчеркнул Текслер.

Отмечается, что финансовая поддержка должна компенсировать часть затрат, которые аграрии направили на покупку семян и кормов. Таким образом удасться сохранить посевные площади и количество единиц скота за счет дополнительной закупки кормов на зиму.

В июле стало известно, что студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали робота-огородника. Известно, что фермер-бот полностью собран из российских комплектующих. Он передвигается на колесиках по бортикам грядки, пока исполнительный механизм делает остальную работу.