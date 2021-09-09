Россия экстрадирует обвиняемого в массовых беспорядках белоруса

Россия экстрадирует на родину гражданина Белоруссии Вадима Дубойского, обвиняемого в массовых беспорядках. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского правозащитного центра «Весна».

Житель Бреста Дубойский в августе 2020 года был задержан и избит. Его выпустили через сутки без документов, он попал в больницу, а затем снял побои. На Дубойского завели уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках». Наказание по ней составляет до восьми лет лишения свободы.

Вскоре Дубойский покинул Белоруссию. 9 сентября 2021 года суд в Белгороде постановил выдать его на родину. Российские правозащитники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщает «Весна».

В июле Белоруссия запросила у России экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш. По версии следствия, артистка размещала в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды против сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также оскорбляла президента Александра Лукашенко.