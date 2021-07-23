В сети появилось видеообращение белорусского спортсмена из СИЗО в Минске

В сети появилось видеообращение многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в белорусских акциях протеста и находящегося сейчас в СИЗО №1 в Минске. Его опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».

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На видео Кудин сообщил, что с ним все в порядке и его здоровью ничего не угрожает. Он также заявил о готовности понести наказание за участие в протестных акциях и «искупить вину». «Я всю свою сознательную жизнь тренировался, выступал за свою страну под красно-зеленым флагом, 20 лет я приносил стране медали и буду еще приносить», — добавил спортсмен.

Кудин попросил белорусскую оппозицию не использовать его имя и достижения «в своих интересах». «Я хочу, чтобы в моей стране воцарился покой, любовь и была благодать. Потому что белорусы — это работящий народ, и я не хочу, чтобы мою страну разрушали», — отметил он. Кудин также подчеркнул, что поддерживает политику действующих властей Белоруссии и намерен просить о помиловании у президента республики Александра Лукашенко.

22 июля источник в Фонде спортивной солидарности сообщил «Ленте.ру», что Кудина тайно вывезли из России. До этого спортсмен полгода находился в СИЗО в Зеленограде, куда был помещен по запросу белорусских правоохранителей. Ранее Европейский суд по правам человека запретил российской стороне экстрадировать Кудина в Белоруссию, ссылаясь на угрозу его жизни и здоровью на родине.