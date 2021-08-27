Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии

В московский отдел полиции доставили певицу Анжелику Агурбаш, которая ранее была объявлена в розыск в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников, артистку в настоящий момент допрашивают — в Белоруссии в отношении нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

В начале июля народная артистка Белоруссии рассказала, что против нее завели уголовные дела по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2. Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свобода, а вторая — до трех. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии запросила у России экстрадицию певицы.

В беседе с «Лентой.ру» исполнительница обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Агурбаш назвала происходящее в Белоруссии беззаконием со стороны правоохранительных органов и судов. Кроме того, она не исключила, что с ней может повториться судьба бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.