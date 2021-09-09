Объявлены лауреаты «научного Оскара»

Фонд Breakthrough Prize объявил имена лауреатов одноименной премии за 2022 год по фундаментальной физике, в областях наук о жизни и математики, а также лауреатов премий для молодых ученых New Horizons и New Frontiers. Общий призовой фонд «научного Оскара» составил 15,75 миллионов долларов, отмечается в заявлении фонда.

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Каждая из пяти премий составляет 3 миллиона долларов. Обладателями премии в области наук о жизни стали Каталин Карико и Дрю Вайссман — разработчики технологии модификации мРНК, которая легла в основу многих вакцин против коронавируса, в том числе «Спутник V», Pfizer и Moderna. Также премии в этой номинации вручили разработчикам методов секвенирования ДНК и РНК нового поколения и Джеффри Келли — человек, показавший роль белка транстиретина в развитии многих нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Премию по фундаментальной физике получили Хидетоши Катори и Цзюнь Е, независимо друг от друга сумевшие повысить точность атомных часов в три раза. Подобные устройства, отмечают организаторы премии, отстают на секунду раз в 15 миллиардов лет.

В области математики лауреатом премии «за монументальную работу, приведшую к прорыву в нашем понимании» голономических D-модулей стал японец Такуро Мошизуки, изучивший их вариации с сингулярностями — точками, где рассматриваемые уравнения больше не имеют смысла.

Шесть премий New Horizons по 100 тысяч долларов разделят десять молодых физиков и математиков, в том числе исследователи временных кристаллов и гравитационных волн. Лауреатками премии New Frontiers имени Мариам Мирзахани для женщин-математиков стали три исследовательницы.

Премия Breakthrough Prize была учреждена основателем Mail.Ru Юрием Мильнером, владельцем Facebook Марком Цукербергом, их женами — Присциллой Чан и Юлией Мильнер — а также сооснователем Google Сергеем Брином.