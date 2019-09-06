Первый снимок черной дыры получил «научный Оскар»

Группа ученых из проекта Event Horizon Telescope получила премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, считающейся «научным Оскаром». Они удостоились награды за первый снимок горизонта событий черной дыры, сообщается на сайте организации.

Астрономы смогли получить изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли.

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В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий, расположенных в Антарктике, Чили, Мексике, США и Испании. По словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе они действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.

Ученые получат три миллиона долларов за свое открытие, которое будет поделено между 347 специалистами, входившими в проект. Сам проект обошелся в 28 миллионов долларов.

Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2012 году российским инвестором Юрием Мильнером, основателем Facebook Марком Цукербергом и сооснователем Google Сергеем Брином. Призовой фонд считается крупнейшим в мире и награды вручают за открытия в области физики, математики и науках о жизни.

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