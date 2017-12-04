Названы лауреаты аналога Нобелевской премии от Мильнера и Цукерберга

Названы лауреаты престижной научной премии Breakthrough Prize, которая была учреждена российским инвестором Юрием Мильнером, основателем Facebook Марком Цукербергом и сооснователем Google Сергеем Брином. Об этом пишет издание The Guardian.

Победителями стали исследователи в области клеточной биологии, физиологии растений, нейродегенеративных заболеваний, математики и космологии. Призовой фонд конкурса — три миллиона долларов.

Сообщается, что один из денежных призов получила команда из 27 физиков, создавшая карту реликтового излучения — теплового излучения, равномерно заполняющего Вселенную с тех времен, когда космос стал прозрачным для электромагнитных волн (13,8 миллиарда лет назад).

Биолог Джоанна Хори (Joanne Chory) из Института Солка в Сан-Диего стала победителем благодаря тридцатилетнему исследованию генетических программ, которые управляют ростом растения в тени. Она показала, что конкурирующие за свет растения способны «почувствовать», что их соперники начинают их затенять, и поэтому ускоряют свой рост. Стимулом является увеличение количества световых волн красного цвета, которое выделяется соседними растениями.

Математики Кристофер Хакон (Christopher Hacon) из Университета Юты и Джеймс МакКернан (James McKernan) из Калифорнийского университета в Сан-Диего получили премию за работу в области бирациональной геометрии. Они установили правила для проецирования объектов с более чем тысячью измерений на поверхности с меньшим числом измерений.

Другие призы были получены за изучение механизмов клеточной регуляции, болезней моторных нейронов и исследование хромосом.

Главная цель премии — популяризация научных исследований и придание ученым статуса настоящих звезд. Однако Breakthrough Prize часто критикуют за то, что огромные фонды могли бы сослужить науке лучшую службу, если бы были потрачены на исследовательские проекты или на гранты нуждающимся ученым из бедных стран.