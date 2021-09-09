Минпросвещения рассказало о работе школ в день выборов

Минпросвещения: день выборов 17 сентября будет в школах рабочим

День выборов 17 сентября будет в школах рабочим днем. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, передает РИА Новости.

По его словам, уроки можно продолжать, если можно будет развести потоки школьников и голосующих.

«Это [проведение выборов] никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы [вне школы]», — сказал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, 19 сентября состоятся прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации (в еще трех регионах их изберут депутаты законодательных собраний, а также 39 региональных парламентов.