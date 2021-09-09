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Стало известно о желании таиландцев научится проведению выборов у России

Посол РФ: коллеги из таиландского ЦИК хотят изучить организацию Россией выборов за рубежом
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Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Представители ЦИК Таиланда хотят изучить опыт России в проведении выборов за рубежом. Об этом стало известно со слов посла РФ в Бангкоке Евгения Томихина, передает ТАСС.

Для этого таиландцы посетят российские избирательные участки в Таиланде во время досрочного и основного этапов голосования. Посол заявил, что договоренности российской избирательной комиссии с таиландскими коллегами были достигнуты еще до начала пандемии коронавируса.

По словам дипломата, изначально даже планировалась поездка делегации из Таиланда в Москву, в которой иностранцы хотели перенять некоторые российские электоральные технологии. Томихин заверил, что когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, между избирательными комиссиями двух стран начнется активное сотрудничество. Соответствующее соглашение уже готовится.

Посол объявил, что для россиян, находящихся в Таиланде, досрочное голосование пройдет 11 сентября на острове Самуи, 12 сентября — в Паттайе. Основное голосование будет организовано 19 сентября в Бангкоке и острове Пхукет. Дипломат напомнил, что посольство организовывало голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году и имеет опыт проведения избирательного процесса в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Служба Безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия начала массово выдавать свои паспорта жителям Донецкой Народной Республики в преддверии выборов в Госдуму. По мнению украинских силовиков, таким образом Кремль пытается обеспечить явку на период голосования.

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