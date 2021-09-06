Захарова заявила о мероприятиях Запада по дискредитации выборов в Госдуму

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о «мероприятиях» западных стран, направленных на дискредитацию выборов в Госдуму. Своим мнением она поделилась в эфире «Россия 1».

По мнению дипломата, мероприятия перед парламентскими выборами в России будут проходить в ряде западных стран.

«Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств. И будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание РФ. То мы будем рассказывать вам много всего интересного)», — сообщила дипломат.

Накануне Захарова заявила, что работавшие на иностранные посольства россияне при найме подвергались «мягкой, плавной вербовке». «Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», — сказала Захарова.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.