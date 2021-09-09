Наука и техника
 
Последние новости
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
Депутат объяснил потасовку в Раде «больным сознанием» сторонников Зеленского
Фотограф переехал из Москвы в Дагестан и узнал планы местных по развитию региона
Убитых в Киселевске школьниц похоронили
Полковник МВД потребовал с россиян 40 миллионов рублей под угрозой дела
Названы последствия изменения тарифной политики Visa для держателей карт
В Петербурге убили супругов Пушкина и Гончарову
Похудевший Ким Чен Ын появился на военном параде
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия продаст ракету-убийцу Су-57

РИА Новости: первая поставка ракет Х-59МКМ за рубеж состоится до конца года
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия начнет продавать авиационные бетонобойные ракеты-убийцы Х-59МКМ, способные уничтожать защищенные подземные командные пункты противника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Ранее подобное оружие получил российский истребитель пятого поколения Су-57.

По словам собеседника, поставка данного оружия первому иностранному заказчику состоится до конца текущего года. «Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений», — сказал источник.

Собеседник напомнил, что ракета способна поражать стационарные объекты с известными координатами. Х-59МКМ отличает наличие дополнительного многокомпонентного кумулятивного предзаряда в носовой части, предназначенного пробивать бетонные перекрытия, цели или слои земли. Масса основной боевой части ракеты — 320 килограммов.

В экспортном варианте Х-59МКМ впервые была представлена в июле на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

В мае 2018 года на YouTube опубликовали видеозапись запуска ракеты с перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57. Тогда же об испытании оружия сообщил министр обороны Сергей Шойгу, тесты прошли в феврале того же года в Сирии. Издание The War Zone отмечало, что речь идет о Х-59МК2 с инерциальной системой наведения и проникающей или кассетной боевой частью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Пуск ракеты «Овод» с истребителя Су-57 попал на видео
Шойгу рассказал о пусках крылатых ракет с Су-57 в Сирии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
12:34 7 сентября

Обнаружен влияющий на тяжесть течения COVID-19 фактор

11:38 7 сентября

Российскую «торпеду апокалипсиса» дополнят «Клавесином»

10:49 7 сентября

Выявлена польза физической активности во время беременности

Наука и техника00:0214 июля
Залп батареи реактивных минометов БМ-13 «катюша» в Венгрии

«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»

Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
10:21 7 сентября

Уничтожение цели российским «Бук-М3» показали на видео

09:39 7 сентября

Объяснена загадочная форма астероидов Бенну и Рюгу

09:07 7 сентября

Назван повышающий риск тяжелого COVID-19 фактор

Наука и техника00:0512 июля

В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.

Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
08:50 7 сентября

Врачи назвали простой способ снизить давление без лекарств

08:06 7 сентября

В России оценили возможность искусственного создания коронавируса

06:30 7 сентября

Объяснено развитие рака легких у некурящих

Россия
Кремль прокомментировал информацию о возможном саммите Путина и Байдена
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Россиянка окрестила рабочих «прислужниками сатаны» из-за вышки 5G
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Кардиолог назвала россиянам главную опасность омега-кислот
Все материалы
Мир
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве начался митинг за выборы в Донбассе
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Потасовка депутатов Верховной Рады попала на видео
Украина сообщила о ранении шестерых своих военнослужащих в Донбассе
Лукашенко прибыл с визитом в Москву
Все материалы
Экономика
Китай решил добить целую отрасль
Institutional Investor признало лидерство аналитики Сбера на фондовом рынке РФ
Украинский банк «Конкорд» оказался под угрозой санкций платежных систем
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Опытного российского сыщика лишили звания полковника и приговорили к шести годам
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Подсобного рабочего отдадут под суд за убийство генерала ФСИН
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
Денис Мацуев
Промо
Звездная карта.
Знаменитые дирижеры, солисты и оркестры со всего мира: как фестиваль InClassica отмечает 10-летие
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал главную особенность инфекционных болезней
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Мужчина раскрыл обман беременной сестры и настроил против себя семью
Россияне пожаловались на сбои в работе игровых сервисов после блокировок VPN
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Отец не позвал на свадьбу собственных детей по одной причине
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Российский Peugeot Traveller приспособили для охоты и рыбалки
Топ-15 любимых кроссоверов и внедорожников россиян
Какие автомобили сегмента SUV покупали в России в августе
Дизайн обновленной Mazda CX-5 рассекретили раньше срока
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
Раскрыта стоимость самых дорогих версий обновленного Skoda Kodiaq в России
Вообще без бензина: интересные автомобили автосалона в Мюнхене
BMW из вторсырья и Porsche с кузовом из льна
Haval не попал в рейтинг самых качественных китайских автомобилей
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Россияне назвали лучшие озера страны для путешествий осенью
Фотограф переехал из Москвы в Дагестан и узнал планы местных по развитию региона
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Показанный в Омском цирке трюк занесли в Книгу рекордов России
Все материалы