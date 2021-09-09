В Кандагаре убили четырех сотрудников бывшей полиции Афганистана, которые работали в правоохранительных органах при администрации президента Ашрафа Гани. Об этом сообщает газета 8am.af.

По информации издания, в четвертом и пятом округах столицы провинции Кандагар неизвестные вывели бывших полицейских из дома и расстреляли. На данный момент убийц не нашли.

Пресс-секретарь радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Кари Юсуф Ахмади заявил, что боевики начали расследование по факту происшествия. Он подчеркнул, что талибы арестуют и накажут виновников преступления и сделают все, чтобы предотвратить подобные злодеяния в будущем.

Ранее сообщалось, что в столице афганской провинции Гор боевики «Талибана» застрелили женщину-полицейского Бану Негар на глазах у ее мужа и детей. Погибшая работала в местной тюрьме и была на восьмом месяце беременности. При этом сами талибы отрицают свою причастность к убийству женщины.