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Попавший в ДТП российский мэр рассказал об аварии

Мэр Рыбинска Добряков считает, что стал виновником ДТП
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Фото: страница «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте»

Мэр Рыбинска Денис Добряков, который попал в ДТП в Ярославской области, рассказал о случившемся. Комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю», — написал он в социальной сети.

Глава города рассказал, что после ДТП он вызвал скорую, пострадавших госпитализировали. Он также добавил, что прошел медицинское освидетельствование.

Авария с участием Добрякова произошла в четверг, 9 сентября. Мэр за рулем автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир Lada, Добряков получил ушибы.

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