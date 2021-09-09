Попавший в ДТП российский мэр рассказал об аварии

Мэр Рыбинска Денис Добряков, который попал в ДТП в Ярославской области, рассказал о случившемся. Комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю», — написал он в социальной сети.

Глава города рассказал, что после ДТП он вызвал скорую, пострадавших госпитализировали. Он также добавил, что прошел медицинское освидетельствование.

Авария с участием Добрякова произошла в четверг, 9 сентября. Мэр за рулем автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир Lada, Добряков получил ушибы.