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Правительство почтило память Зиничева минутой молчания

Правительство почтило память погибшего главы МЧС Зиничева минутой молчания
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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кабинет министров России на своем заседании почтил минутой молчания память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

«Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым», — сказал глава правительства Михаил Мишустин.

Также премьер выразил свои соболезнования родным и близким погибшего министра. После этого все члены правительства стоя почтили память Зиничева.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС, он погиб при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, уточняла, что министр кинулся спасать упавшего с обрыва оператора.

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