Продажи российской нефти за рубеж упали

Поставки нефти из России за рубеж в июле упали на 13,6 процента в денежном выражении по сравнению с июнем. Физический экспорт нефти сократился на 18,2 процента в месячном выражении и на 6,1 процента в годовом (до 18,555 миллиона тонн), сказано на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с июлем прошлого года продажи сырья выросли в 1,95 раза (до 9,43 миллиарда долларов). За январь-июль физический экспорт упал на 10,3 процента в годовом выражении (до 129,985 миллиона тонн), а в денежном выражении — вырос на 28,6 процента (до 57,063 миллиарда долларов).

Экспорт нефтепродуктов в июле в физическом выражении снизился по сравнению с июнем на 12,2 процента, а в денежном — на 7,8 процента. Экспорт бензина в январе-июле сократился на 24,1 процента.

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-июле упали на 11,7 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (до 4,351 миллиарда долларов). Физический объем экспорта вырос на 5,2 процента. В июле поставки были на уровне 9,1 миллиона кубометров, что на 24,9 процента ниже, чем в июне. Доходы от экспорта СПГ в июле рухнули на 24,2 процента.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-июля взлетели на 84 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,66 миллиарда долларов.