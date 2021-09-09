Погибшего во Франции российского подростка отдали на органы

Мать погибшего во Франции пермского подростка заявила, что ее сына отдали на органы

Подростка из Перми, который погиб во Франции несколько дней назад, сделали «посмертным» донором. Об этом рассказала мать усыновленного россиянина Элен Тескье, передает URA.RU.

По словам женщины, органы ее приемного сына Искандера будут отправлены нуждающимся больным. Похороны пройдут во Франции, на церемонию прощания будет приглашен православный священник. «Он спас многих детей благодаря пересадке своих органов. Это тема, которую мы обсуждали с ним, когда умер один из наших друзей. Искан считал это нормальным», — сообщила мать подростка.

По информации URA.RU, 5 сентября юноша совершил попытку суицида. За его жизнь боролись врачи, но спасти подростка не удалось. В беседе с корреспондентом мать предположила, что Искандер мог решиться на этот шаг из-за психологической усталости, поскольку «был эмоционально предан своей семье и многое ей отдал».

17-летний Искандер и его родная сестра Надежда были усыновлены французскими супругами в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в городе Тихвине Ленинградской области найден мертвым 15-летний подросток, пропавший четыре дня назад. Молодой человек уже неоднократно уходил из дома, однако всегда возвращался. Подросток состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В день пропажи он поссорился с матерью из-за учебы, а перед уходом оставил родственникам прощальную записку.