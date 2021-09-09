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Москвичам пообещали «обвал полярного холода»

Синоптик Тишковец: в Москве к середине следующей недели произойдет обвал полярного холода
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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Москве к середине следующей недели произойдет обвал полярного холода. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 9 — плюс 14», — сказал он.

Тишковец уточнил, что последующее улучшение погоды на три-четыре дня нельзя назвать бабьим летом, и это будет «всего лишь химера».

Ранее Тишковец рассказал, что в понедельник, 13 сентября, в Москве ожидается пик тепла. По его словам, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов и практически не будет осадков. При этом небо будет закрыто облаками. Тишковец уточнил, что этот период нельзя назвать бабьим летом.

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