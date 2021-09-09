Москвичам предрекли пик тепла на следующей неделе

В понедельник на следующей неделе жителей Москвы ожидает пик тепла. Это предрек главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Известиям».

По словам специалиста, в ближайшее время потепление будет усиливаться. Так, в пятницу, 10 сентября, в столице ожидается температура от 9 до 14 градусов тепла в ночное время, а днем — от 16 до 21 градуса выше нуля. К воскресенью, 12 сентября, температура воздуха составит 19–24 градуса.

«В понедельник нас ждет самый пик тепла: днем воздух прогреется до плюс 25. Все это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода — солнце будет закрыто облаками. (...) Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий», — уточнил Тишковец.

К вечеру понедельника, 13 сентября, погода начнет портиться, резюмировал метеоролог.

Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила, что осеннее потепление, известное как бабье лето, может быть опасно для здоровья. По ее словам, холодные дожди вместе со значительными перепадами температуры в течение суток ведут к переохлаждению и как следствие — к росту простудных заболеваний и вирусных инфекций.