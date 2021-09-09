«Единая Россия» попросила Путина присвоить городам новые звания

Президент Владимир Путин согласился присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам страны. С инициативой в присвоении почетного статуса к главе государства обратились депутаты Госдумы от «Единой России», передает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов (...) Все предложенные города достойны почетного звания, "Единая Россия" просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 11 городам», — заявил политик.

В список попали города Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово. «Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время», — подтвердил решение президент.

В мае 2021 года глава государства присвоил звание «Город трудовой доблести» Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам. Населенные пункты удостоились почетного статуса за вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, помощь в производстве военной и гражданской продукции в период 1941-1945 годов.