Путин согласился присвоить 12 городам новые звания

Инициативу партии «Единая Россия» о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще нескольким населенным пунктам страны поддержал глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что новый статус получат не 11 первоначально заявленных, а 12 городов, передает ТАСС.

В финальный список городов, которые получат новый статус за заслуги и подвиги жителей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вошли Оха на Сахалине, подмосковный Ступино, Кострома, Лысьва в Пермском крае, Сызрань в Самарской области, Мончегорск в Мурманской, Воркута в Республике Коми, якутский Алдан, Чита, Дзержинск в Нижегородской области и Кемерово.

Двенадцатым городом стал Бологое в Тверской области. Согласно ответу президента на инициативу, озвученную ранее Андреем Турчаком, указ о закреплении новых званий выйдет в ближайшее время.

«Поздравляю жителей крупных промышленных центров и совсем небольших населенных пунктов с присвоением городам почетного звания», — подчеркнул Путин, добавив, что список будет расширяться, так как вклад в Победу 1945 года внесло население со всех уголков России.

Ранее партия «Единая Россия» сообщила, что добилась присвоения звания «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову и еще семи населенным пунктам страны.