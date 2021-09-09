Показанный в Омском цирке трюк занесли в Книгу рекордов России

Трюк жонглера-эквилибриста Михаила Иванова, показанный в омском цирке, занесли в Книгу рекордов России. Об этом сообщает ИА «Омск Регион».

В августе во время гастролей программы «Жираф на острове пиратов» Иванов смог 117 раз отбить мяч головой. Чтобы усложнить задачу, жонглер передвигался не по прямому, а по наклонному канату.

Рекорд назвали «Наибольшая продолжительность набивания мяча головой во время ходьбы по канату в России». Результат — 1 минута, 1,88 секунды.

Заявка на подтверждение достижения также отправлена в Книгу рекордов Гиннесса.