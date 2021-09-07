В Воронеже за день съели рекордное количество глазированных сырков

Установлен новый рекорд в Воронеже — местные жители за день съели максимальное количество глазированных сырков. Об этом сообщает ГТРК «Воронеж».

На местной выставке-ярмарке сельскохозяйственных товаров горожане состязались в поедании подобных изделий. В субботу, 4 сентября, местные жители съели 1355 глазированных сырков. Такое значение троекратно больше первоначальных прогнозов. Таким образом, организаторы планировали раздать всего около 500 сырков.

По данный телеканала, новое достижение зафиксировано в Книге рекордов России. Его внес главный редактор справочника Станислав Коненко. Он отметил, что это число примерное, так как далеко не всех горожан он смог записать. Кроме того, некоторые из них подходили к стендам несколько раз, что также не засчитывалось.

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