Владивосток побил 40-летний рекорд по засушливой погоде. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в регионе составила +20-22 градуса, на севере края и северо-восточном побережье — +17-19 градусов.

Во Владивостоке максимальная температура 5 августа составила 31 градус, это на 0,1 процент ниже, чем абсолютный максимум температуры на эту дату, установленный в 1956 году. До 31 градуса повышалась и температура днем 6 августа.

За последние 40 лет такая засушливая погода во второй половине лета во Владивостоке не отмечалась. Нехватка осадков наблюдалась в указанный период в 1982 и 1997 годах, но их суммарное количество было почти в два раза больше (176 и 163 мм соответственно).