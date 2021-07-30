После рекордной жары на Сахалин пришли дожди

На Сахалин после сухой и жаркой погоды в рекордные 35 градусов пришли дожди. Об этом сообщает «Сахалин.Инфо».

По данным издания, в ночь на 30 июля в северном и центральном районах появились фронтальные разделы из Хабаровского края с грозами и обильными дождями.

К утру 30 июля на отдельных станциях пошел сильный дождь — от 15 до 21 миллиметров ртутного столба. Это частично улучшило пожароопасную обстановку в лесах центральных районов острова.

В субботу и воскресенье сохранится дождливая погода, но интенсивность дождей уменьшится. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем 19-24 градуса.

На юге Сахалина в связи с прохождением атмосферных фронтов в субботу ожидаются кратковременные дожди, в воскресенье постепенное прекращение осадков. Температура в субботу в ночные часы 15-20 градусов, днем 22-27 градуса, в воскресенье ожидается понижение температуры на 2‑3 градуса.