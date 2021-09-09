Неопытных россиян защитят от потерь на форексе

Комитет по стандартам деятельности форекс-дилеров при Центробанке захотел защитить неопытных россиян от потерь при торговле на форекс, пишет РБК. Ведомство разработало изменения в базовый стандарт рынка.

Документ в числе прочего предусматривает ограничения на размер используемого при совершении сделок с валютой кредитного плеча (заемных средств, получаемых трейдером от брокера или дилера). Они коснутся владельцев брокерских счетов, не обладающих статусом квалифицированного инвестора.

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Размер допустимого плеча будет устанавливаться форекс-дилером каждый отдельный торговый день для каждой валютной пары в зависимости от волатильности (изменчивости) ее курса за предшествующий год. Конкретные формулы и принципы расчета пока неизвестны, но глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров в комментарии изданию привел приблизительный ориентир в виде плеча 1 к 36 в случае с парой евро/доллар (EUR/USD) и 1 к 17 для пары доллар/рубль (USD/RUB).

При этом действующим законодательством оговаривается, что размер предоставленного форекс-дилером клиенту плеча не может быть меньше 1 к 50.

Также новые неквалифицированные инвесторы обязаны будут пройти тестирование прежде чем получить доступ к торгам. Успешное прохождение не повлияет на максимально допустимый размер заемных средств.