Оценены траты Украины на содержание афганских беженцев

Министерство внутренних дел (МВД) Украины запросило у правительства 550 миллионов гривен (около 1,5 миллиарда рублей) на содержание беженцев из Афганистана. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на соответствующие документы.

В частности, правоохранители оценили траты кабмина по четырем пунктам: расходы на ремонт центров размещения (100 миллионов гривен), зарплату обслуживающему персоналу (280 миллионов гривен), питание (90 миллионов гривен) и коммунальные услуги (80 миллионов гривен).

При этом министерство подчеркивает, что стране ежегодно придется тратить на содержание мигрантов как минимум 264 миллиона гривен (721 миллион рублей). Всего же, как стало известно в начале сентября, Украина рассчитывает принять около пяти тысяч беженцев в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее советник офиса главы президента республики Алексей Арестович заявил, что Киев не столкнется с серьезными проблемами, если решит принять афганских беженцев. Чиновник указал, что считает их более образованными и интегрированными в западное общество, нежели украинцев. Он также назвал проблемы с мигрантами частью «бремени белого человека» и подчеркнул, что гражданам придется привыкнуть к наплыву нелегалов, чтобы стать частью Европейского союза и НАТО.