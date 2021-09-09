В Уфе пройдет международный марафон

В столице Республики Башкортостан пройдет Уфимский международный марафон. Об этом сообщает «Башинформ» в четверг, 9 сентября.

Отмечается, что мероприятие соберет свыше 5500 профессиональных спортсменов и любителей бега, роллерного спорта и скандинавской ходьбы. Марафон проведут в воскресенье, 12 сентября. Для обеспечения безопасности участников автомобильное движение на центральных улицах будет остановлено. Маршрут будет проходить по историческому центру Уфы.

Как уточняется на сайте мероприятия, участники марафона смогут получить памятную медаль и футболку с сотами.

8 сентября сообщалось, что в Махачкале в рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова проведут литературный марафон. Мероприятие состоится на площадке, расположенной перед Русским театром.