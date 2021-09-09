Украинский губернатор предложил засудить Россию за проваленный курортный сезон

Губернатор Запорожской области Украины Александр Старух предложил засудить Россию за проваленный курортный сезон в регионе, сообщает УНИАН.

На совещании в курортном поселке Кирилловка Старух заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих. Они появились из-за стремительного повышения уровня солености воды в Азовском море. Экологи отмечают, что в море несколько лет подряд не поступает пресная вода из основных артерий, в том числе реки Дон.

Старух уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для Керченского полива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

Он предложил посчитать ущерб и выставить счет.

Ранее правительство Украины инициировало санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.