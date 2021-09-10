В Россию вернулся беглый олигарх из так называемого списка уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова, глава «Первой правильной арбитражной компании» Михаил Кубасов, говорится в сообщении на сайте бизнес-омбудсмена.

На родине Кубасов обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он фальсифицировал документы о наличии задолженности перед аффилированной с ним компанией «Нортэль», используя данные о коммерческом долге заемщика перед другой фирмой. После этого Кубасов инициировал банкротство должника — компании «Свиг».

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Сам бизнесмен утверждает, что дело в отношении него заведено на основании ложного доноса. Также он настаивает на наличии у себя документов, якобы доказывающих наличие долга у компании «Свиг» перед «Нориэль».

Изначально в отношении Кубасова была избрана мера пресечения в виде ареста, а сам он объявлен в международный розыск. При этом последние годы предприниматель жил в Латвии. Однако по ходатайству Титова мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Сам Кубасов намерен доказывать в суде свою невиновность. Он стал 13-м участником «списка Титова», вернувшимся в Россию под гарантии незаключения под стражу на время суда. При этом некоторых других участников списка по прибытии все же задерживали. В августе бизнесмен Андрей Каковкин был приговорен к 4,5 года лишения свободы по обвинению в хищениях.

