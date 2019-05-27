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Беглый российский бизнесмен ушел от наказания

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Сергей Капчук

Суд Екатеринбурга освободил из-под стражи бизнесмена Сергея Капчука, признанного виновным в мошенничестве, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Предприниматель входил в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова и 13 лет прожил за границей, скрываясь от российских властей.

Как отмечается, бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно, но освободили от отбывания наказания из-за амнистии по случаю 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Суд признал Капчука виновным в хищении двух миллиардов (двух миллионов по курсу после деноминации) рублей у государственного предприятия «Свердловская железная дорога» в 1997 году. На тот момент он занимал должность заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте. Региональное правительство заключило с предприятием соглашение, по которому часть прибыли перечислялась государству не в денежной форме, а в виде квартиры в Москве, которую планировалось использовать для проживания сотрудников представительства области, в том числе и самого Капчука.

По данным следствия, чиновник вынудил «Свердловскую железную дорогу» перевести деньги за квартиру на счет компании своего брата Константина. Впоследствии Капчук избирался в Законодательное собрание Свердловской области, занимался бизнесом, а в 2005 году уехал из России: сначала на Кипр, затем в Объединенные Арабские Эмираты, а после — в Великобританию, где получил убежище. Его брат в это время был приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения, но позднее амнистирован.

В 2017 году Капчук попал в список бизнесменов, преследуемых российским правосудием и желающих вернуться в страну, составленный уполномоченным по правам предпринимателей при президенте Борисом Титовым. Омбудсмен предлагал гарантировать им свободу в обмен на возвращение на родину.

Летом прошлого года Капчук приехал в Россию, был задержан, позднее выпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

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