Пережившая травлю в школе девушка нашла необычный способ ответить обидчикам

Metro: пережившая травлю в школе британка ответила обидчикам и приехала на бал с байкерами

16-летняя Фелисити Уорбертон из английского города Дройтвич, графство Вустершир, нашла необычный способ ответить обидчикам и приехала на выпускной бал в сопровождении почти 300 байкеров. Об этом сообщает Metro.

Страдающая дислексией Уорбертон с синдромом Аспергера пережила травлю в школе — она терпела издевательства со стороны сверстников все время учебы. «Они так издевались над ней, что она даже подумывала о самоубийстве в прошлом году, поэтому я очень хотела, чтобы ее выпускной прошел так, как ей захочется», — рассказала мать девушки Кэтрин Уорбертон.

Перед выпускным женщина обратилась к местному сообществу байкеров через Facebook и попросила их сопроводить ее дочь на выпускной бал. По словам британки, она рассчитывала, что откликнется всего один-два байкера, но, к ее удивлению, дочь захотели сопроводить около 300 мотоциклистов.

В понедельник, 6 сентября, Уорбертон эффектно появилась на школьном торжестве. «Я даже не сразу смог разглядеть Фелисити среди байкеров! Это было потрясающе. Мы надеялись, что приедут десять или около того байкеров, но их были сотни. Мы были потрясены. Фелисити наслаждалась каждой минутой, и ей было невероятно приятно ощущать поддержку всех мотоциклистов», — сказал ее отчим, 45-летний Рич Моррис.

Своим поступком выпускница показала обидчикам, что у нее много защитников и шутить с ней не стоит. Тем самым она снискала уважение бывших одноклассников.

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