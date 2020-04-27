Тучная школьница пережила травлю, выросла и обрела мускулистое тело

В австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, школьница, пережившая травлю из-за избыточного веса, выросла и обрела мускулистое тело. Историю ее трансформации опубликовал таблоид Daily Mail.

36-летняя Дайана Фрик (Diane Frick) рассказала, что в школьные годы одноклассники издевались над ее внешним видом и называли тучной и некрасивой. Во взрослом возрасте она перестала страдать от ожирения, но по-прежнему неправильно питалась и почти не занималась спортом.

В конце 2018 года Фрик просматривала соцсети и наткнулась на снимки участниц соревнований фитнес-бикини. «Я стала гуглить, чтобы узнать больше, и нашла тренера, который готовил к фитнес-бикини. Он писал, что необходимо тренироваться как атлет, чтобы добиться атлетичного телосложения», — объяснила она. Его слова и эти фотографии подтолкнули австралийку к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Фрик начала заниматься спортом и придерживаться спортивной диеты. В 2019 году она вступила в Международную ассоциацию естественного бодибилдинга Австралии (INBA), поучаствовала в состязании и заняла призовое место.

«Никогда не думала, что я смогу так гордиться своим телом», — призналась она. В ходе трансформации она сбросила восемь килограммов, начала носить одежду на три размера меньше и снизила процент подкожного жира с 34,7 до 12 процентов.

Австралийка утверждает, что со здоровым и рельефным телом чувствует себя гораздо моложе и привлекательнее, чем в юности. Она посочувствовала детям, которые становятся жертвами травли из-за внешности, и выразила надежду, что их вдохновит ее история преображения.

«Это правда, что иногда нужно пережить непростые времена, чтобы стать сильнее. Я никогда не забуду, как надо мной издевались. Но этот опыт определенно закалил меня», — подытожила она.

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