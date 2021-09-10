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В США скрестили F-16 c бизнес-джетом

В США для испытаний радара скрестили истребитель F-16 и бизнес-джет Bombardier CRJ-700
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Фото: Tomás Del Coro / Wikipedia

В США появились снимки самолета с необычным внешним видом. Конструкторы скрестили носовую часть истребителя F-16 с бизнес-джетом Bombardier CRJ-700 для испытаний нового радара. Об этом сообщает The Drive.

Самолет представляет собой летающую лабораторию для тестирования оборудования тактических самолетов. Это обусловило необычную форму передней части CRJ-700. Самолет получил носовой обтекатель истребителя F-16 с новой радиолокационной станцией (РЛС) AN/APG-83 SABR.

Целью испытаний была проверка совместимости нового радара с системой радиоэлектронной борьбы NGEW. Вице-президент Northrop Grumman Джеймс Конрой подчеркнул, что испытания показали полную совместимость двух комплексов. С 2022 года F-16 ВВС США получат новую РЭБ-систему.

Эксплуатация многофункциональных истребителей F-16 началась в 1974 году. Выпуск современных модификаций самолета продолжается, что сделало F-16 одним из самых распространенных боевых самолетов в мире. Выпущено более четырех тысяч машин.

Ранее стало известно, что ВВС США рассматривают планы по сокращению количества эксплуатируемых платформ. В рамках готовящихся изменений F-16 может получить новую модификацию.

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